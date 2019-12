Mehrere hundert Menschen haben am Freitagabend in Leipzig-Connewitz an einer Demonstration teilgenommen. Zwei Polizeibeamte wurden verletzt und ein Polizeiauto beschädigt. Die Veranstaltung richtete sich laut Demo-Aufruf gegen Polizeigewalt und Gentrifizierung. Die Polizei begleitete die linken Demonstranten mit einem Großaufgebot. Ein Hubschrauber kreiste am Abend über der Stadt. In vielen Straßen in den Stadtteilen Südvorstadt und Connewitz standen Polizeiautos aufgereiht. Mehrere Böller und Steine aus den Reihen der Demonstranten, twitterte die Polizei.