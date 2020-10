In Leipzig ist es bei einer Demonstration am Abend zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei mindestens vier Beamte leicht verletzt. Demnach hatten sich etwa 350 Menschen südlich der Innenstadt zu einer Kundgebung versammelt. Ein Teil beteiligte sich danach an einem Demonstrationszug, der vom Johannapark über das Bundesverwaltungsgericht nach Connewitz führte.



Aus dieser Menge heraus wurden den Angaben zufolge Pyrotechnik und Flaschen gegen die Sicherheitskräfte sowie schwarze Farbe gegen die Fassade einer Polizeiwache geschleudert. Auch ein Einsatzwagen wurde beschädigt. Nachdem es trotz Aufforderung weiterhin zu Flaschen- und Böllerwürfen kam, wurde der Demonstrationszug nach Ankündigung durch die Polizei gefilmt. Außerdem war ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Vor dem Bundesverwaltungsgericht gab es eine Zwischenkundgebung. Bildrechte: MDR/News5