Im Leipziger Stadtteil Connewitz haben am Freitagabend etwa 70 Menschen gegen die Räumung des Hauses "Liebig 34" in Berlin protestiert. Die Polizei spricht von einer "unfriedlichen" Versammlung. Einzelne Personen sollen Pyrotechnik gezündet haben. Nach Reporter-Angaben zufolge wurden Böller in Richtung der Polizisten geworfen. Gegen 22:00 Uhr wurde die Versammlung deshalb aufgelöst. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Ein Versammlungsleiter habe nicht festgestellt werden können. Bei mehreren Personen habe die Polizei die Identität überprüft.