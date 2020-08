Hintergrund - Wahlen in Belarus Belarus wird seit 26 Jahren von Alexander Lukaschenko regiert. Nach der zurückliegenden Wahl in der vergangenen Woche veröffentlichte die staatliche Wahlkommission ein Wahlergebnis, nach dem Machthaber Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen erhalten haben soll. Oppositionelle und Beobachter zweifeln das Ergebnis an.



Seit der Bekanntgabe des Ergebnisses gehen täglich Tausende Menschen in Belarus auf die Straße - unter anderem, um für freie Wahlen einzustehen. Sicherheitskräfte begegnen den Demonstrierenden mit Gewalt und Verhaftungen.