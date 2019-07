Stonewall und Christopher-Street-Day 2019 jährt sich zum 50. Mal der Aufstand von Homosexuellen, Drag-Queens und Transgender, die sich im New Yorker Nachtklub "Stonewall Inn" Polizeiwillkür widersetzt haben. Nach diesen Aufständen nahm die Lesben- und Schwulenbewegung in den USA an Fahrt auf. Den Nachtklub gibt es heute noch und er befindet sich in der Christopher-Street im New Yorker Stadtteil Manhattan.



In Deutschland heißen die Demonstrationen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender Christopher-Street-Day, kurz CSD, während sie im Rest der Welt "Pride" (engl. Stolz) genannt werden. Anfang Juli fand der "World Pride" mit 4 Millionen Teilnehmenden in New York City statt.