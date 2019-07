Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Unter dem Motto "50 Jahre Stonewall - Wir sind noch nicht fertig" fand am Sonnabend in Leipzig die Abschlussdemonstration der CSD-Woche statt und schlug alle bisherigen Rekorde. Nach Angaben der Veranstalter kamen etwa 12.000 Menschen. Angemeldet war die Demonstration mit 7.000 Teilnehmenden. In diesem Jahr erinnerte der CSD besonders an den Aufstand von Homosexuellen, Drag-Queens und Transgender gegen die Polizeiwillkür in der Christopher Street in New York Ende der 1960er-Jahre. 2009 bin ich zum ersten Mal nach New York gereist und stand auch vor dem Nachtklub "Stonewall Inn", wo die Schwulen- und Lesbenbewegung in den USA ihren Anfang nahm.

"50 Jahre Stonewall" und "Christopher-Street-Day" 2019 jährt sich zum 50. Mal der Aufstand von Homosexuellen, Drag-Queens und Transgender, die sich im New Yorker Nachtklub "Stonewall Inn" Polizeiwillkür widersetzt haben. Nach diesen Aufständen nahm die Lesben- und Schwulenbewegung in den USA an Fahrt auf. Den Nachtklub gibt es heute noch und er befindet sich in der Christopher-Street im New Yorker Stadtteil Manhattan.



In Deutschland heißen die Demonstrationen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender (LGBT) Christopher-Street-Day, kurz CSD, während sie im Rest der Welt "Pride" (engl. Stolz) genannt werden. Anfang Juli fand der "World Pride" mit 4 Millionen Teilnehmenden in New York City statt.

Größter CSD bisher in Leipzig

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Was ich am Sonnabend beim Leipziger CSD erlebt habe, hat nicht nur meine Erwartungen, sondern sicher auch die des CSD-Teams und vieler anderer Teilnehmenden übertroffen. Während bei meinem ersten Besuch vor mehreren Jahren eine handvoll kleine Wagen und etwa 3.000 bis 5.000 Menschen kamen, waren dieses Mal auffallend mehr und größere Wagen dabei.



Der Demonstrationszug startete am Marktplatz und führte am Hauptbahnhof entlang über den Augustusplatz, den Leuschnerplatz, vorbei am Neuen Rathaus, dem Bundesverwaltungsgericht und über die Harkortstraße und den Petersteinweg zurück zum Marktplatz. Der Zug war so lang, dass die Ersten schon das Bundesverwaltungsgericht passierten, während die Letzten noch am Leuschnerplatz waren. Auch die weiten Räume zwischen den Wagen waren gefüllt mit Laufgruppen.

Vielfalt der Community durch Plakate und Fahnen sichtbar