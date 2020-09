In Leipzig protestieren am Nachmittag mehrere hundert Menschen gegen die Flüchtlingspolitik der EU und das autoritäre Regime in China. Ursprünglicher Anlass war der EU-China-Gipfel in Leipzig, der allerdings wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden ist. Nach den Ausschreitungen am vergangenen Wochenende haben Veranstalter und Polizei dazu aufgerufen, friedlich zu demonstrieren.

Kritik an autoritären Strukturen

Laut dem Anmelder der Demonstration geht es darum, die Zusammenhänge zwischen "der turbokapitalistischen Diktatur China und der kapitalistischen Demokratie Europa beziehungsweise Deutschland" aufzuzeigen. Man wende sich nicht nur gegen die Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern in China. Es gehe auch um autoritäre Tendenzen wie das Sicherheitsgesetz in Hongkong und Überwachungstendenzen in Deutschland.