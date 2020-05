Rund 200 Menschen kamen am Vormittag auf dem Marktplatz zusammen, um für Grundrechte zu demonstrieren. Das Bündnis "Aufruf 2019", hinter dem der Leipziger Pfarrer Christian Wolff und zahlreiche Leipziger Künstler stehen, hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Sie erinnerte an den 71. Jahrestag der Verabschiedung des Grundgesetzes. Es sprachen unter anderem Oberbürgermeister Burkhard Jung und Grünen-Politikerin Gisela Kallenbach. Begleitet wurde die Kundgebung durch musikalische Beiträge von Sebastian Krumbiegel und Leipzigs Universitätsmusikdirektor David Timm. Kallenbach forderte auf, sich engagiert für demokratische Grundrechte, Vielfalt, Toleranz, Weltoffenheit und Solidarität einzubringen - gerade auch in Zeiten der Corona-Krise.

Gewiss war in all den Wochen nur die Ungewissheit. Zweifeln und Denken, Prüfen und Debattieren sind unverzichtbar in einer gelebten Demokratie. Genau das eröffnet und ermöglicht uns das Grundgesetz - und genau deshalb sind wir heute hier.

Bei einer Aktion der Leipziger Greenpeace-Gruppe forderten rund 20 Personen "Mehr Platz fürs Rad". "Nach der Corona-Krise sollten umweltfreundliche und gesunde Verkehrsmittel gestärkt werden", heißt es in einem Aufruf. Dafür legten die Aktivisten am Rande der Prager Straße am Völkerschlachtdenkmal einen roten Teppich für Radfahrer aus. Mit diesem "Pop-up-Radweg" sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass auf vielen Straßen zu wenig Platz für Radfahrer vorgesehen ist. Die Aktion fand gleichzeitig in 30 deutschen Städten statt.