Am Donnerstag haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Liefermarke Durstexpress in Leipzig gegen ihre Kündigungen demonstriert. Vor dem Lager des Unternehmens Flaschenpost nahe der Neuen Messe hatten laut Veranstalter rund 200 Beschäftigte auf ihre Situation aufmerksam machen.

Jörg Most von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) zog eine positive Bilanz. "Das war ein guter Anfang. Wir sind aufeinander zugegangen und wollen weitere Gespräche auf Augenhöhe führen", sagte Most MDR SACHSEN. Ziel sei es, eine Brücke für die Kolleginnen und Kollegen von Durstexpress zu Flaschenpost zu bauen. Termine für weitere Gespräche stünden noch nicht fest, sollen laut Most aber kurzfristig erfolgen.