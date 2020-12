Im Zuge bundesweiter Ermittlungen zu Online-Handel mit Designerdrogen hat die Polizei in Sachsen Substanzen mit einem Verkaufswert von mindestens einer halben Million Euro sichergestellt. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurden mehrere Objekte in den Landkreisen Leipzig und Mittelsachsen durchsucht. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 30 und 54 Jahren seien festgenommen worden, hieß es.

Allein in einer Scheune fanden sich den Angaben zufolge eine zweistellige Zahl an Kisten und Kartons mit mehreren Kilogramm sogenannter "Neuer psychoaktiver Stoffe" sowie Liquid Ecstasy und Kokain. In einer anderen Immobilie seien neben solchen Substanzen eine Verpackungsstrecke und Verpackungsmaterial gefunden worden.



Derzeit werde bundesweit der Handel mit solchen Drogen im Internet bekämpft. Dies laufe unter Federführung des Landeskriminalamtes Bayern, des Bundeskriminalamtes und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Die vier bei den Durchsuchungen in Sachsen festgenommenen Männer und Frauen sollten noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.