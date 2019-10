Designer's Open in Leipzig setzt auf Nachhaltigkeit

Die Designer’s Open hat an diesem Wochenende die Kongresshalle am Zoo besetzt. In den Gängen und Ausstellungsräumen wird nicht nur modernes Design in Kleidung, Schmuck und Accesoires präsentiert, man kann die Produkte auch gleich in den Einkaufskorb legen. Daneben ist die Designer’s Open aber auch ein dreitägiger Think Tank über die Möglichkeiten der Mode. Kleider aus Kabelbindern, Turnschuhe aus Plastikmüll – Recycling und Upcycling sind die Stichwörter in diesem Jahr.