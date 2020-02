In Leipzig hat Ministerpräsident Michael Kretschmer das Deutsch-Amerikanische Institut Sachsen eröffnet. Der gemeinnützige Verein will die Beziehungen zwischen den USA und Sachsen auf kultureller, gesellschaftlicher und politischer Ebene stärken. Das sächsische Institut entstand aus einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Universität Leipzig, der Universitätsbibliothek Leipzig und der US-Botschaft Berlin und ist das dieser Art im Osten und das zwölfte in Deutschland.

In dem Institut werden Diskussionsveranstaltungen, Vorträge und Ausstellungen über tagespolitische Themen angeboten. Fast alle Veranstaltungen sollen in deutscher Sprache durchgeführt werden. So will das Institut den Menschen in Sachsen die Möglichkeit bieten, mehr über die Vereinigten Staaten zu erfahren. In Workshops können sich diejenigen, die in den USA studieren, ein High-School-Jahr absolvieren oder arbeiten wollen, weiterbilden.