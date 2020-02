Beim Vorentscheid zur "Deutschen Meisterschaft der Pflege" hat für den Freistaat Carolin Bauer gewonnen. Die junge Frau macht derzeit eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege an der Medizinischen Berufsfachschule des Universitätsklinikums Leipzig. Sie wird am 18. und 19. Juni in Berlin gegen 15 andere Schülerinnen und Schüler bei der "Deutschen Meisterschaft der Pflege" antreten. Für den Sieger winkt eine Reise nach New York.