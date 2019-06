Der Deutsche Städtetag vertritt rund 3.400 Städte und Gemeinden mit fast 52 Millionen Einwohnern gegenüber der Bundesregierung, dem Bundesrat und der Europäischen Union. Burkhard Jung wäre mit der Wahl in das zweijährige Ehrenamt der erste Präsident einer ostdeutschen Großstadt. Er wurde von der SPD-Gruppe als Kandidat vorgeschlagen, der den amtierenden Präsidenten Markus Lewe von der CDU und Oberbürgermeister von Münster turnusgemäß ablösen soll. Doch vor dieser Wahl soll auf dem Deutschen Städtetag das Motto "Zusammenhalten in unseren Städten" mit dafür notwendigen Forderungen an die Bundesregierung untermauert werden - wie mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und den milliardenschweren Investitionsstau bei der kommunalen Infrastruktur in Angriff zu nehmen. Aber auch beim Klimaschutz hoffen die Kommunen auf umfassendere Förderprogramme und ein weiteres großes Thema ist die Grundsteuerreform, hier fordert der Deutsche Städtetag eine schnelle Einigung.