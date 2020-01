In Leipzig ist am Dienstag an die Gründung des Deutschen Fußball-Bundes vor 120 Jahren erinnert worden. An der damaligen Gründungsstätte fand aus diesem Anlass einer Podiumsdiskussion mit DFB-Präsident Fritz Keller statt. Im Restaurant "Mariengarten" in der Büttnerstraße 10 am Rande der Leipziger Innenstadt war am 28. Januar 1900 der DFB ins Leben gerufen worden – heute der größte Sportverband der Welt. Bisher erinnerte nur eine Gedenktafel am heute dort stehenden Gebäude an das Ereignis.