Die Fußballer von RB Leipzig halten der Dreifachbelastung durch Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal weiter erfolgreich stand. In der zweiten Pokal-Hauptrunde gewannen sie am Dienstagabend beim FC Augsburg 3:0. Die Tore erzielten Orban, Poulsen und Angelino. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können, aber die von Leipzigs Trainer Nagelsmann kritisierte schlechte Chancenverwertung war auch in diesem Spiel nicht besser. Dennoch war der Einzug ins Achteilfinale zu keiner Zeit wirklich gefährdet.