Eine Boeing 757 der Frachtgesellschaft DHL hat am Sonnabendmorgen nach dem Start am Flughafen Leipzig/Halle ihren Flug nach Problemen mit der Frachttür abgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) auf Anfrage von MDR SACHSEN. Das Flugzeug vom Typ Boeing 757 sei umgekehrt und wieder sicher am Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Fachleute der BFU seien vor Ort und begutachteten die Maschine. Der Vorfall werde als sogenannte schwere Störung eingestuft und entsprechend untersucht.



Zu Schaden sei bei dem Zwischenfall nach bisherigen Erkenntnissen der BFU niemand gekommen. Ob Flugzeugteile in der Luft abrissen und auf den Boden fielen, war zunächst unklar. Nach Angaben des BFU-Untersuchers sei keine Fracht aus der Maschine gefallen. Eine schriftliche Anfrage an die zuständige DHL-Pressestelle blieb am Sonnabend zunächst unbeantwortet.