Flughafenausbau - Was ist geplant? Über 60 Fracht-Airlines steuern den Flughafen Leipzig/Halle an. Das Streckennetz umfasst mehr als 200 Ziele überall auf der Welt. Die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr. Mehr als 1,22 Millionen Tonnen Luftfracht wurden 2018 am DHL-Drehkreuz Leipzig/Halle bewegt - das Frachtvolumen hat sich in den vergangenen Jahren verzehnfacht.



Um das Verkehrswachstum auch in Zukunft bewältigen zu können, sollen nun das Vorfeld 4 erweitert, zusätzliche Rollwege, Rangierflächen, Stellflächen und Logistikgebäude gebaut werden. Es soll Platz für zusätzlich 66 neue Frachtflugzeuge vor dem Verteilerzentrum entstehen.

Ein entsprechendes Planänderungsverfahren wurde im letzten Jahr bei der Landesdirektion Sachsen beantragt und hat begonnen. Der Flughafen will sein rund 60 Hektar großes Vorfeld um 40 Hektar erweitern; bis 2032 wird mit rund 50 Prozent mehr Frachtfliegern gerechnet. Nach diesem Plan würde dann alle vier bis fünf Minuten ein Flugzeug starten bzw. landen.



Laut Flughafen Leipzig/Halle sollen für den Bau keine Steuergelder verwendet werden.