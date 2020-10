Am Montag startet das Internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK) in Leipzig. Die 63. Ausgabe wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht nur wie bisher vor Ort in den Kinos, sondern auch Online stattfinden. "Schau DOK wo du willst!" ist deshalb in diesem Jahr das Motto des Filmfestivals. Nach Angaben des Festivalleiters Christoph Terhechte konnten krisenbedingt die Filmemacher nicht eingeladen werden. Auch auf weitere Pläne und die Eröffnungsveranstaltung muss verzichtet werden.