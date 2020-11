Die Goldene Taube des 63. Internationalen Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm geht in die demokratische Republik Kongo: "Downstream to Kinshasa" gewann den mit 10.000 Euro dotierten Preis. Der Film von Dieudu Hamadi begleitet eine Gruppe von Kriegsversehrten auf ihrem mühevollen Weg zur Entschädigung. Die argentinische Produktion "The Poets Visit Juana Bignozzi" von Mercedes Halfon und Laura Citarella gewinnt die Silberne Taube im Wert von 6.000 Euro.

