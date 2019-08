Der Flugzeughersteller DRA GmbH will am Flughafen Leipzig/Halle 250 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen plant, die Produktion des kleinen Passagierflugzeugs Dornier 328 in einer modernisierten Version wieder aufleben zu lassen. Am Mittwoch erklärten Firmenvertreter am Rande der ersten deutschen Luftfahrtkonferenz in Schkeuditz, dass 80 Millionen Euro investiert werden sollen. Der Freistaat ist bereit, das Vorhaben mit bis zu 6,5 Millionen Euro zu fördern, sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN, noch sei kein Förderantrag gestellt worden. Die Investition sei aber mit zehn Prozent förderfähig.