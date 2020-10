Der Autozulieferer Dräxlmeier baut in Leipzig ein neues Batteriewerk. Dort wurde am Montag Richtfest gefeiert.

Der Autozulieferer Dräxlmeier baut in Leipzig ein Werk für Hochvolt-Batteriesysteme. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sollen dort ab Mitte 2021 besonders leistungsfähige Batterien für Elektroautos produziert werden. Insgesamt seien mit Hilfe der sächsischen Aufbaubank 48 Millionen Euro investiert worden. Etwa 180 Arbeitsplätze würden damit neu geschaffen.

Ministerpräsident Kretschmer sagte am Montag, die Entscheidung, ein solches Werk in Leipzig zu bauen, unterstreiche die Vorreiterrolle Sachsens bei der Elektromobilität. Elektro werde in der Autoindustrie eine zentrale Rolle haben, die Frage sei aber auch, was mit Wasserstoff als Antrieb passiere und ob es für den Verbrennungsmotor eine Zukunft gibt.