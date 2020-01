Ein Traktor auf der Dreamhack? Er soll als Zuschauermagnet für die Farming Simulator League dienen. Bildrechte: Annie Reischmann

Insgesamt finden am Wochenende acht hochkarätig besetzte E-Sports-Turniere statt – unter anderem in den Spielen "Counter Strike: Global Offensive" und "Tom Clancy’s Rainbow Six Siege". Außerdem sucht die Uniliga die besten Studententeams in "League of Legends" und "Rocket League" und der E-Sports-Bund Deutschland trägt zum zweiten Mal das Finale seines Vereinspokals in "League of Legends" auf der Dreamhack aus. Kurios in diesem Jahr ist vor allem das Turnier der Farming Simulator League. Denn hier werden um die Wette Felder geerntet.