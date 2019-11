In einem Seitenflügel des Leipziger Gewandhauses sitzt Schauspieler Jonas Nay seinem amerikanischen Kollegen Michael Davies gegenüber. Der Spion des DDR-Auslandsnachrichtendienstes (HVA) Martin Rauch (Nay) wird von dem US-Agenten (Davies) angeworben, für die Amerikaner tätig zu werden. Doch der junge Spion nutzt einen Moment der Unachtsamkeit, kippt das Whiskeyglas über die offene Feuerstelle und verschwindet im darauffolgenden Chaos in der Menge. Ein Kellner flucht auf Französisch und jemand ruft: "Danke!" – Die Szene ist im Kasten.

Nach der Wende

Noch bis Ende der Woche wird in Leipzig die Amazon-Serie "Deutschland 89" gedreht. Nach "83" und "86" ist es bereits die dritte Staffel um den Grenzsoldaten Martin Rauch, der als DDR-Spion zunächst im Westen Deutschlands und später in Südafrika tätig war. Nun ist er zurück in Ost-Berlin und erlebt die Wende hautnah mit. Jörg Winger, Schöpfer der Serie, erklärt: "Für 89 ist unsere Überschrift, dass sich unsere Helden alle neu erfinden müssen. Das hat damit zu tun, dass das Land zusammenbricht und die einzelnen Menschen sehen müssen, wo sie bleiben. Sie waren immer in einer privilegierten Situation, weil sie sich gut auskannten in der Welt. Sie gehörten einer elitären Organisation an, die hoch geschätzt war, auch im Ausland. Das heißt sie konnten sich aussuchen, ob sie weiterhin für einen Geheimdienst arbeiten wollten, im Westen oder im Osten. Oder ob sie Geschäftsleute werden oder sich etwas abgreifen von den Vermögen, die da so lagerten und ganz woanders neu anfangen."

Die dritte Staffel spannt einen Bogen von der Friedlichen Revolution im November 1989 bis in den März 1990, zur Rede von Helmut Kohl auf dem Augustusplatz in Leipzig. Hauptdarsteller Jonas Nay beschreibt die spannende Ausgangssituation: "Es geht weniger um 1989 als vielmehr um das Danach. Was wird aus den Figuren, die wir in den beiden vorherigen Staffeln kennengelernt haben. Meine Figur haben wir als einen HVA-Agenten kennengelernt, dessen Staat, dessen Organisation es von jetzt auf gleich nicht mehr gibt, dessen Akten offen gelegt werden. Das ist das große spannende Thema der dritten Staffel: Was ist aus ihnen geworden? Welche Optionen hatten sie? Welche Karten haben sie ausgespielt und welche nicht?"

Hauptdarsteller Jonas Ney, Regisseurin Soleen Yusef, Darsteller Michael Davies und Produzent Jörg Winger (v.l.) am Set Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Dreharbeiten im Ring-Café und Gewandhaus

Das Team um Regisseurin Soleen Yusef setzte dafür auch das Ring-Café in Szene und filmte auch im Umland. "Wir drehen um Leipzig herum verschiedene Wohnsituationen von damals", sagt Weidner. "Wobei man die heute kaum noch findet, weil sich das ganze Land so verändert hat und wenn es eine Stadt gibt, die sich extrem verändert hat, dann ist es Leipzig." Deshalb entstanden die Aufnahmen der Leipziger Hauptpost auch in einem Studio in Berlin-Lichtenberg, da vom Ost-Charme des alten Gebäudes nach dem Umbau kaum noch etwas übrig geblieben ist.

Drama und Action

Für Jonas Nay bedeutet die Serie auch einen Einblick in eine Zeit, die er selbst nicht miterlebt hat. "Ich bin 1990 geboren und mit der Friedlichen Revolution sind sehr emotionale Szenen verbunden, die man nur schwer nachvollziehen kann, wenn man nicht dabei war. Aber für mich ist das Gefühl spannend, wenn zwei feindlichen Nationen, die sich gegenüber standen, jetzt plötzlich vereint sind. Zusammen mit dem Gefühl völliger Planlosigkeit, nicht zu wissen, was jetzt passiert. Aber auch von großem Tatendrang. Dieses Gefühl, jetzt ist Veränderung möglich – was machen wir daraus? Für mich ist das der Anknüpfungspunkt, um einen Zugang zu der Rolle zu bekommen." Neben den dramatischen Momenten liebt der 29-Jährige aber vor allem die actiongeladenen Szenen." Es gibt da auch eine Situation in der neuen Staffel, wo Martin Rauch einen ungewollten Pilztrip erlebt. Solche Situationen sind Spielwiesen für einen Schauspieler, die man nicht so oft auf dem Tisch hat", gibt er zu und lacht.

Bis Ende der Woche ist das Leipziger Gewandhaus noch Drehort für "Deutschland 89" Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Internationaler Erfolg

Als die Serie 2015 bei RTL startete, stellte sie ein Novum in der deutschen Serienlandschaft dar. Ein großes Wagnis, aber auch ein großer Erfolg, vor allem im Ausland. Amazon übernahm die Produktion mit der zweiten Staffel und auch "Deutschland 89" wird ab Herbst 2020 überall in der Welt zu sehen sein. Und wie geht es danach weiter? Serienschöpfer Jörg Winger macht Hoffnungen auf eine Fortsetzung: "Die Serie war ja immer als Dreiteiler geplant. Aber im Jahr 1990 haben ja alle gedacht: Das wars jetzt. Jetzt sind wir wiedervereinigt. Dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass dem nicht so ist und dass eben nicht alle Spione arbeitslos geworden sind." Und Jonas Nay ergänzt: "Es gibt noch so viel zu dieser Zeit zu erzählen und ich glaube kaum, dass den Schöpfern die Geschichten ausgehen werden. Wir werden jetzt erstmal sehen, wie die dritte Staffel läuft. Aber ich kann schon mal sagen: Die wird großartig."

Quelle: MDR/lt