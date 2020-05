Die Dreharbeiten für die siebente Staffel der Serie "Tierärztin Dr. Mertens" haben im Leipziger Zoo und Umgebung begonnen. In den neuen TV-Folgen will Dr. Susanne Mertens zeigen, dass sie nicht nur im Zoo alles im Griff hat. Gemeinsam mit Dr. Christoph Lenz, der wieder bei ihr lebt, plant sie ein halbes Jahr Auszeit in Asien. Sie will sechs Monate bei einem Hilfsprojekt in Borneo mit Orang-Utans arbeiten. Christoph will als Humanmediziner in einem nahegelegenen Krankenhaus anfangen. Alles könnte so einfach sein.