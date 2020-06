Vor 30 Jahren fand sich in Leipzig eine kleine Schicksalsgemeinschaft von Eltern mit krebskranken Kindern zusammen. Heute ist der Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder zu einer wichtigen Anlaufstelle geworden. Bis zu 400 Familien betreut das Team im Jahr. Es geht in erster Linie um die psychologische Unterstützung der Kinder, aber auch der Geschwisterkinder und ihrer Eltern. Doch die Corona-Krise hat den Verein in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.