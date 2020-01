In diesen beiden Weinflaschen wurde flüssiges Methamphetamin geschmuggelt.

In diesen beiden Weinflaschen wurde flüssiges Methamphetamin geschmuggelt.

In diesen beiden Weinflaschen wurde flüssiges Methamphetamin geschmuggelt. Bildrechte: Hauptzollamt Dresden

Der Zoll am Flughafen Leipzig/Halle hat zwei kreative Schmuggelmethoden aufgedeckt. Beim Öffnen dreier großer Klebebandrollen in einem aus Thailand nach Israel versandten Paket kam eine weiße Substanz zum Vorschein, die sich als Methamphetamin entpuppte. Wie das Hauptzollamt Dresden erst jetzt mitteilte, wurden die Drogen vorige Woche entdeckt. Insgesamt fanden die Beamten demnach 3,5 Kilogramm der auch als Crystal Meth bekannten synthetischen Droge. Zudem entdeckte der Zoll zwei Weinflaschen mit insgesamt 1,5 Liter flüssigem Methamphetamin in einer Sendung von Mexiko nach Armenien.