In Leipzig sind bei einer Drogenrazzia mehrere Wohnungen und ein Büro durchsucht worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden bei der Aktion am Dienstag unter anderem ein halbes Kilogramm Kokain und weitere Drogen, Computertechnik sowie Bargeld und Vermögenswerte von mehr als 150.000 Euro sichergestellt. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 41 Jahren. Gegen einen 34-Jährigen wurde am Mittwoch Haftbefehl wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels erlassen. Insgesamt waren 66 Einsatzkräfte der Polizei sowie zwei Staatsanwälte am Einsatz beteiligt.