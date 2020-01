Die an der Drohne installierte Kamera soll dabei Bilder von Seilen, Masten und anderen Bauteilen aufnehmen, die an sogenannte E-smart-Systeme weitergeleitet werden. Diese sollen "lernen", selbstständig Schäden oder Risiken zu erkennen. Das können Aufspleißungen oder Aderbrüche an den Seilen sein, aber auch Defekte an den Isolatoren oder Vogelnester an kritischen Stellen der Hochspannungsmasten.