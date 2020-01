Der ostdeutsche Stromnetzbetreiber Mitnetz hat erstmals eine Drohne für einen Kontrollflug an einer Hochspannungsleitung eingesetzt. Einen Tag später als ursprünglich angekündigt, hob das Fluggerät am Dienstag ab und flog 20 Kilometer entlang einer Stromtrasse südlich von Leipzig. Dabei übermittelte sie Bilder von Masten und Leitungen an die Bodenstation.