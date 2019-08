Die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping hat Morddrohungen erhalten. Das bestätigte am Mittwochabend eine Sprecherin der SPD-Politikerin. Die Drohungen seien vor einer Lesung in Brandis per E-Mail in Köppings Bürgerbüro eingegangen. Nach Angaben der "Leipziger Volkszeitung" erhielt die Ministerin deshalb bei dem Auftritt am Abend Personenschutz. Die Lesung sei bei erhöhter Polizeipräsenz ohne Zwischenfälle verlaufen.



Köpping gehört zusammen mit dem niedersächsischen Innenminister Pistorius zu den Bewerbern um den SPD-Bundesvorsitz. In ihrem Buch "Integriert doch erst mal uns" schreibt die 61-Jährige über das Gefühl vieler Ostdeutscher, abgehängt zu sein. Köpping engagiert sich im Kampf gegen Rechtsextremismus.