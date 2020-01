Die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) sieht sich nach den Silvester-Ausschreitungen in Leipzig-Connewitz mit extremen Anfeindungen konfrontiert. Am Samstag hat sie einen Drohbrief öffentlich gemacht, der ihr zugeschickt wurde. In dem Brief war ein Zettel auf dem stand: "An den Galgen mit dir oder standrechtlich erschiessen". Die 41-Jährige aus Leipzig will nun Anzeige erstatten.