Das Helmholtz-Umweltforschungszentrum in Leipzig ist ab Dienstag Gastgeber der Konferenz "Dürren in Mitteldeutschland". Der Austausch von Fachleuten aus Forschung, Wissenschaft und Politik widmet sich den Herausforderungen anhaltender Trockenheit wie in den vergangenen Jahren 2018 und 2019. Man wolle einerseits klarstellen, was die Dürren kurz- und langfristig mit der Natur und Landwirtschaft machen und zum anderen einen Ausblick geben, wie man sich dem stellen könne, sagt Christian Kuhlicke, Leiter der Arbeitsgruppe Umweltrisiken am Forschungszentrum.