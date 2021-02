Die Leipziger Polizei hat am Montagabend eine Bar im Stadtteil Lindenau durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten bei einer Personenkontrolle darauf aufmerksam, dass in der Lokalität in der Lützner Straße Glücksspiel betrieben werden soll. Die Beamte des Kriminaldauerdienstes überprüften das Objekt mit Spürhunden und fanden vier Spielautomaten sowie ein gestohlenes Fahrrad und eine geringe Menge Betäubungsmittel.