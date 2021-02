Die Kündigungen der Mitarbeiter von Durstexpress in Leipzig sind bis zum 22. März ausgesetzt. Das bestätigte ein Mitarbeiter des Unternehmens MDR SACHSEN. Die Leipziger Arbeitsagentur hatte den Getränkelieferanten dazu aufgefordert, die Kündigung von 450 Mitarbeitern am Standort Leipzig zu verschieben. Ursprünglich sollte das Arbeitsverhältnis Ende Februar enden.

Aufgrund der Massenentlassung befürchtet die Arbeitsagentur ein hohes Aufkommen an Arbeitssuchenden, daher habe man die Frist um vier Wochen verlängert, so der Mitarbeiter. Der Mutterkonzern Dr. Oetker teilte mit, man habe weiterhin die Absicht, möglichst viele Mitarbeiter von Durstexpress bei der ebenfalls zum Unternehmen gehörenden Tochter Flaschenpost zu übernehmen. Eine Betriebsversammlung am Freitag zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung führte zu keiner Einigung.