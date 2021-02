Das Unternehmen Flaschenpost/Oetker teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, dass möglichst viele der Leipziger Durstexpress-Mitarbeiter auch weiterhin beschäftigt werden sollen. Ihnen sollen nach Möglichkeit auch neue Beschäftigungs-Angebote unterbreitet werden. "Wir gehen davon aus, dass eine gemeinsame erweiterte Mannschaft aufgrund des positiven Auftragsvolumens auch in Zukunft gebraucht wird und somit eine Verstärkung des bisherigen Flaschenpost-Teams durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Durstexpress Sinn ergibt", sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Die Mehrheit der Durstexpress-Beschäftigten erwarte bei einer Übernahme bessere Gehaltsbedingungen als bislang, so der Unternehmenssprecher weiter. "Sowohl was den Grundlohn als auch die Option auf Leistungszulagen betrifft, die es so beim Durstexpress nicht gab. Auch werden die Durstexpress-Mitarbeiter bei Vertragsschluss aufgrund ihrer Vorerfahrung höher eingruppiert und haben je nach Betriebszugehörigkeit zusätzliche Verdienstmöglichkeiten."