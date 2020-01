In Südbrandenburg hat die Polizei einen Einbrecher aus Sachsen geweckt. Ein Wohnungsmieter hatte nach Angaben der Polizei am Montagmorgen in Herzberg (Elbe-Elster) einen schlafenden Mann im Keller entdeckt. Wie sich herausstellen sollte, war es ein Einbrecher, der eingeschlafen war. Die Polizei rückte an und weckte den 35-Jährigen. Neben ihm lag noch das Einbruchswerkzeug, ein Kuhfuß, sagte eine Polizeisprecherin dem RBB. Die Beamten fanden bei dem Mann außerdem ein Handy, das Stunden zuvor aus einem Raum im Haus gestohlen wurde.



Der mutmaßliche Einbrecher aus der Region Nordsachsen gab sich ahnungslos und erklärte, nichts von Kuhfuß und Handy zu wissen. Die Polizei nahm den Mann mit aufs Revier.