In Leipzig haben Unbekannte am späten Donnerstagabend die Tür einer Wohnung eingetreten - während die 27 Jahre alte Mieterin zu Hause war. Die Einbrecher stahlen einen Laptop und eine Bluetoothbox, teilte die Polizei am Freitag mit. Während des Einbruchs hatte sich die 27-Jährige aus Angst in ihr Badezimmer eingeschlossen. Nach dem Einbruch verließen die Unbekannten die Wohnung. Polizisten fanden ihre Beute später an einer Mauer im Innenhof des Hauses wieder.