Normalerweise spielen sie auf gewaltigen Bühnen weltweit. An diesem Wochenende spielt eine oder einer nur für mich: Orchestermusiker aus dem Gewandhaus. Ich bin kein Klassikkenner. Eher wie eine 14-Jähriger in der Küche, die Zutaten kennt und Rezepte versteht, aber noch nicht die Wirkung einer Prise Muskat oder drei Tropfen Walnussöl aus einer Salatkomposition herausschmeckt. Selten, dass 14-jährige kochen. Selten, dass ich klassische Konzerte besuche. Genau das macht den Reiz von 1:1 Konzerten aus: Es gibt 15 Minuten Musik, die totale Überraschung, wer spielt, was gespielt wird und auf welchem Instrument. Die Konzerthaus-Atmosphäre entfällt, die Schlange an der Garderobe, der Smalltalk mit Klassik-Kennern, vor denen man sich nicht blamieren will.

Auftakt: Schweigender Blickkontakt

"Lassen Sie den Raum auf sich wirken", sagt ein freundlicher Herr am Eingang des Kunstkraftwerks in Leipzig, bevor er mich in den Konzertraum führt. Bevor ich also meinen Konzertsaal betrete, versuche ich abzuschalten vom Alltag, der Küche, in der drei Kinder alleine Hamburger braten. Farbige Beleuchtung nimmt der alten Werkshalle ihre Unwirtlichkeit.

Bildrechte: Luca Migliore - Kunstkraftwerk Im Raum: zwei schwarze Stühle die sich gegenüber stehen, am Boden große weiße Kreise. In einem steht ein Mann, Lackschuhe glänzen im Dunkeln, er ist schwarz gekleidet, neben ihm ein Verstärker und ein Mischpult. Ich bin irritiert und setze mich. Mit Orchestermusikern verbinde ich Klassik, Klänge, die sich ins Ohr schmiegen. Das Konzert beginnt mit einer Minute schweigendem Blickkontakt: "Probieren Sie das vorher mit einer anderen Person aus", rät das Anleitungsblatt, das man mit der Konzert-Buchung-Bestätigung zugeschickt bekommt. Beim Test mit der Kollegin war das schwerer, nach 30 Sekunden verlachten wir die restlichen 30. Im Schummerlicht der alten Fabrikhalle sind die Augen des Gegenübers schwerer zu finden, das Licht ist diffus, wir gucken trotzdem. Dann greift mein musikalisches Blind Date zum Mischpult, ein kleiner klopfender Rhythmus füllt den Raum, ein Zug, dessen Räder über Weichen rattern, mein Herzschlag? Gezupfte, dann gestrichene E-Geigenklänge mischen sich dazu, ich folge einem Meldodiefaden - oder folgt der meinen Gedanken?

Kurztrip mit E-Geige

Schöne, warme Töne füllen den riesigen Raum, eine Bewegung des Musikers lässt eine Erinnerung aufblitzen, mein Vater hat Geige gespielt, lang nicht mehr daran gedacht. Die Geige zieht jetzt an einem Klangfaden, der mich einwickelt, sie singt, zeichnet wie der Rauch einer Zigarette hauchdünne Bilder in die Halle. Der Geiger ploppt einen Beat in ein Mikrofon, legt ihn als Loop unter die Geigentöne, die auf einmal rockig, fordernd klingen. Meine Gedanken wandern nach Irland, zu einem Musikfestival, bei dem ich vor Ewigkeiten war. Bevor ich mich an Details erinnere, zieht mich die Musik weiter nach Spanien, warum denke ich an Kastagnetten, unwillkürlich setze mich kerzengerade hin, recke das Kinn vor, das macht der Hauch von Flamenco. Ich feixe. Nimmt mein Konzertmeister das wahr?

"Unwiederholbare Konzerte", sagt Wedel. "Man lässt sich jedes Mal auf etwas Neues ein und weiß vorher nicht, was man spielt." Bildrechte: Liane Watzel Eine bekannte Melodie flattert skizzenartig auf, die Geige witzelt mit meisterhaft spitzen Strichen, und trudelt in einem Kinderlied aus, katapultiert meine Gedanken nach Hause, zu den Kindern, die Klopse braten. Denkt der Konzertmeister auch an das, was ihn vielleicht daheim erwartet, oder hat er sich in meine Gedanken geschlichen? Ein paar Momente pulsiert wieder das Herzklopfen vom Konzertanfang durch den Raum, dann ist Ruhe. Die Geige schweigt, schweigend bedanke ich mich.

Nachklang mit dem Konzertmeister