Bahnpendler müssen sich in Leipzig auf Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr einstellen. Wie die S-Bahn Mitteldeutschland mitteilte, gilt ab Montag, dem 19. August, bis voraussichtlich Ende Oktober wegen "der nach wie vor angespannten Fahrzeugsituation" ein verändertes Linienkonzept. Das Bahnunternehmen will so Fahrzeugkapazitäten schaffen, um sie auf stark frequentierten Verbindungen einsetzen zu können.