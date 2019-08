In den kommenden Wochen stehen in Leipzig große Veranstaltungen mit vielen Tausend Besuchern ins Haus. Neben den Spielen von Fußball-Bundesligist RB Leipzig erwartet die Stadt in diesem Jahr gleich an vier Tagen Gäste zur Messe Modell Hobby und Spiel. Wenige Tage später, am 9. Oktober, steht das Lichtfest an.

Die Deutsche Bahn plant zur Messe einen Pendelverkehr zwischen Hauptbahnhof und Messegelände einzurichten, der nicht den City Tunnel frequentiert und auch die Straßenbahnlinie 16 entlastet. Die Überlegungen zum Lichtfest seien noch nicht abgeschlossen, so Bahnsprecher Jörg Bönisch.