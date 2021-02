Betroffene konnten seit Mitte November 2020 ihre Einsprüche auch an die 17 vom Ausbau betroffenen Gemeinden schicken. Von dort seien noch keine Lieferungen eingetroffen, sagte Felber. Der Zeitraum für die Abgabe von Einwendungen endet am kommenden Montag, dem 15. Februar.

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH will in den nächsten Jahren eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau stecken und auch neue Flugzeugstellplätze für DHL errichten. Unabhängig von den Einwendungen regte sich im Vorfeld dazu viel Protest bei Anwohnern in Leipzig. Sie kritisieren die geplante Zunahme des Flugverkehrs in der Nacht mit noch mehr Starts und Landungen im Frachtverkehr. Nach Aussagen der Bürgerinitiative IG Nachtflugverbot ist der Leipziger Flughafen der einzige bundesweit, für den kein Nachtflugverbot existiert.