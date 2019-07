Bei einer Auseinandersetzung in der Eisenbahnstraße in Leipzig sind am Dienstagabend zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 30-Jähriger von vier Personen mit einer bedroht und dann verprügelt worden. Der Mann musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch ein 27-Jähriger wurde nach Angaben der Polizei verletzt, als er dem Opfer zu Hilfe kam.