Bundespolizisten haben am frühen Freitagmorgen einen verletzten Eisvogel im Hauptbahnhof Leipzig gefunden. Das Tier habe verletzt auf dem Fliesenboden des Querbahnsteigs gehockt, sagte ein Sprecher MDR SACHSEN. Die Streifenpolizisten vermuteten, das "der kleine Kerl vermutlich einen Flügel gebrochen hatte", hieß es weiter.

Wir wünschen dem Kleinen, dass er ganz schnell wieder gesund wird und in seinen ursprünglichen Lebensraum zurück kann.

In Leipzig leben am Floßgraben Eisvogel-Paare, die in den vergangenen Jahren auch Nachwuchs bekommen hatten.