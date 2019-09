Dem kleinen Elefantenbullen Ben Long im Leipziger Zoo geht es weiter nicht gut. Wie der Zoo auf seiner Facebookseite mitteilt, bleibt das Elefantenhaus deshalb gesperrt. Momentan trinkt der Elefant zu wenig, ist schlapp und hat schlechte Blut- und Leberwerte. Die Zootierärzte sind bemüht, wissen aber auch, dass die Elefantenaufzucht ohne Mutter noch nie gelungen ist. Zu viele medizinische Fragen sind unbeantwortet. Nun haben sie an scheinbar ungewöhnlicher Stelle Hilfe gesucht. In der Uni-Kinderklinik. Wieland Kiess ist dort Ärztlicher Direktor.

Prof. Dr. Wieland Kiess Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Gewichtsmäßig ist er gar nicht mal einer der schwersten Patienten. In Leipzig ist es nicht ungewöhnlich, dass Tiere bei uns behandelt werden, weil schon zu DDR-Zeiten eine sehr enge Kooperation zwischen dem Zoo und der Uni-Kinderklinik bestand. In Leipzig gibt es viele Primaten, weshalb die Verwandtschaft zur Menschenmedizin sehr nah ist. Der zweite Punkt ist, dass er Zoo labortechnisch gar keine Labormethoden vorhalten kann, die wir in der normalen Humanmedizin haben. Deswegen haben uns die Zootierärzte auch mit ins Boot geholt.