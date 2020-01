Die neue Attraktion im Zoo Leipzig ist ab sofort im Elefantenhaus zu bestaunen: der kleine Elefantenbulle. Täglich ist nun der kleine Kerl im Elefantenhaus Ganesha Mandir von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Damit will der Zoo, dass die Elefanten wieder in ihre gewohnte Routine und in bekannte Abläufe zurückkehren können, die ihnen Sicherheit geben. Diese Entscheidung ist vorläufig. Sollte sich der kleine Bulle oder die restliche Herde nicht wohl fühlen, könne das Haus auch wieder geschlossen werden.