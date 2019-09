Seit Wochenbeginn sorgt sich der Zoo Leipzig um den Elefantenjungen Bên Lòng. Der Gesundheitszustand des acht Monate alten Bullen sei schlecht, heißt es in einer Mitteilung. Das Jungtier trinke nicht genug und wirke matt. Außerdem seien die Blutwerte "besorgniserregend", was auf ein Problem mit der Leberfunktion schließen lasse.

Um eine optimale Versorgung des jungen Bullen zu gewährleisten, hat der Zoo Unterstützung von der Uni-Kinderklinik und dem Zentrallabor der Universität Leipzig angefordert. "Auf Basis der Erfahrungen der Kindermedizin und den Laborwerten wurde die Ersatzmilch angepasst und Bestandteile ergänzt", heißt es in einer Mitteilung. Dies habe zu einer "zwischenzeitlichen Stabilisierung geführt", erklärt Zootierarzt Andreas Bernhard. "In den letzten Tagen habe sich der Gesundheitszustand erneut verschlechtert." Die Therapie wurde daraufhin angepasst, so der Tierarzt.