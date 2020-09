Die Zusammenstellung der neuen Herde sei in enger Abstimmung zwischen den beteiligten Zoos sowie dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm erarbeitet, sagt Junhold. Das Elefantenhaus in Berlin wird umgebaut und anschließend ausschließlich Afrikanischen Elefanten beherbergen, so dass die Neuankömmlinge dauerhaft in Leipzig bleiben werden.

In den vergangenen Wochen haben mit Hoa und Trinh bereits zwei Elefantenkühe Leipzig in Richtung Neunkirchen verlassen, wo sie sich inzwischen gut eingelebt haben. Wie der Zoo mitteilte, wird der Elefantenbulle Naing Thein die Messestadt in Richtung Kopenhagen verlassen, da in der neuen Herde nur der Leipziger Elefantenbulle Voi Nam eine Rolle spiele. Elefantenkuh Saida bleibe vorerst in Leipzig, bis auch für sie eine optimale Lösung gefunden sei.