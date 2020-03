Kiran stammt aus dem asiatischen Sprachraum und bedeutet Sonnenstrahl. Aus den mehr als 5.700 Einsendungen hatten es vier Namensvorschläge ins Finale geschafft. Neben Kiran waren das Haruki (strahlend und intelligent), Mong Mỏi (der Ersehnte) und Taro (erstgeborener Sohn). "Wichtig waren dabei der Klang des Namens, so dass es in der Herde nicht zu Verwechslungen kommt, sowie die passende Bedeutung für den Jungbullen", so der Zoo in einer Mitteilung.