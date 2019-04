Pro und Contra: E-Scooter bald auch in Leipzig

In Paris, Kopenhagen oder Madrid sausen sie bereits durch die Gegend. Menschen auf flüsterleisen Elektrorollern, die sich durch Passanten schlängeln, nicht immer auf dem Radweg fahren, mal mit Helm unterwegs sind und mal ohne. Schon bald könnten die kleinen E-Scooter auch zum Leipziger Stadtbild gehören. Das hängt zunächst von der Zustimmung des Bundesrates ab. Gibt der am 17. Mai grünes Licht, wird es für Stadt, Polizei und Verkehrsteilnehmer bald ernst. MDR SACHSEN hat nachgefragt, welche Bedenken Verkehrsministerium sowie Verkehrsplaner hegen und wie sich Stadt und Polizei in Leipzig auf die Elektroflitzer vorbereiten.

Sachsen will Mindestalter und Gehwegverbot

Gleich vier Änderungsanträge hat der Freistaat Sachsen am Dienstag im Verkehrsausschuss des Bundesrats eingereicht. Es geht um die Klassifikation der Elektro-Kleinstfahrzeuge, wie sie in der Politik genannt werden. Darüber hinaus auch um das Mindestalter der Fahrer, die mögliche Erfordernis einer Fahrerlaubnis sowie die Flächennutzung. Beim letzten Punkt dreht es sich um die Frage, ob Elektroroller auch auf Gehwege gehören, der größte Streitpunkt zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. "Grundsätzlich begrüßt Verkehrsminister Martin Dulig die geplante Verordnung", heißt es aus dem Ministerium in Dresden. "Die Zulassung darf aber nicht mit zusätzlichen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer verbunden sein."

Mangelnde Infrastruktur in den Städten

Der Elektroroller ist ein mittelschnelles Verkehrsmittel. Man ist damit ein schnellerer Fußgänger und ein langsamerer Radfahrer. Verkehrsplaner Tim Tröger Stadtlabor Leipzig

Polizeidirektion Leipzig wartet Gesetzgebung ab

Stadt Leipzig erwägt eigenen E-Scooter-Verleih

Für die Stadt Leipzig beschäftigt sich das Verkehrs- und Tiefbauamt mit der Thematik Elektroroller. Dort sorgt man sich, dass die Fahrradwege durch die E-Scooter überlastet werden könnten. "Von den Geschwindigkeiten erwarten wir hier die geringsten Probleme. Allerdings kann es zu einer großen Herausforderung werden, wenn die Flächen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen", erklärte die Stadt. In einem solchen Fall würde man die E-Roller selbstverständlich in der künftigen Verkehrsplanung berücksichtigen.



Ein Verleihsystem analog zum Carsharing hält die Stadt ebenfalls für vorstellbar. "Zielstellung sollte dann auch eine Integration in die Mobilitätsplattform Leipzig mobil der LVB sein", so die Pressestelle. Erste Gespräche dazu würden bereits mit den Leipziger Verkehrsbetrieben geführt. Eine Entscheidung dazu und wie man genau mit den Elektrorollern umgeht würde aber von den politischen Entscheidungen und der Praxis abhängen.

Auch Rollerverleiher sitzen in den Startlöchern

Auf eine sichere Gesetzeslage warten auch Anbieter von Leih-Scootern, die sich bald auf dem deutschen Markt ausbreiten wollen. Wie beispielsweise der Verleier Hive, deren deutscher Ableger in Hamburg sitzt. Das Unternehmen verleit bereits Elektroroller in Warschau, Athen und Wien. Auf Anfrage von MDR SACHSEN erklärte ein Unternehmenssprecher, dass man die Zustimmung im Bundesrat abwarte. Dann wolle man sich entscheiden, in welchen deutschen Städten das Leihgeschäft aufgebaut werden soll. Ob und wann Leipzig, Dresden oder Chemnitz zu den Standorten zählen werden kann die Firma jetzt noch nicht sagen.

Quelle: MDR/cg